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Зеленский выступил с обращением к странам Евросоюза

Президент Зеленский попросил ЕС не медлить с принятием Украины: уже время решать
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский попросил страны Евросоюза (ЕС) не медлить с принятием Украины в состав сообщества, пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение политика к Евросовету.

Он напомнил, что Украина «строит путь» для вступления в ЕС. «Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время, у нас есть этот шанс», — выступил он с призывом.

По словам политика, за вступление Украины в ЕС уже выступают Литва, Латвия, Эстония, Польша. Он выразил надежду, что Киев поддержит и президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский призвал Венгрию помнить про суверенитет и самой решать, за кого она выступает. Он обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану и обвинил его в том, что тот сомневается в принятии решений по вопросу Украины. «Нет времени колебаться, уже время решать», — заявил Зеленский.

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Он также выразил надежду, что в вопросе вступления в ЕС на стороне Украины окажется Германия.

Ранее Германия, Нидерланды и некоторые другие страны выступили против рассмотрения вопроса о включении Украины в Евросоюз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.

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Марина Совина
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