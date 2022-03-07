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Страны Евросоюза выступили против предоставления Украине статуса кандитата в ЕС

Bloomberg: ФРГ и Нидерланды выступили против статуса Украины как кандидата в Евросоюз

Фото: Yves Herman / Reuters

Германия, Нидерланды и некоторые другие страны выступили против рассмотрения вопроса о включении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты агентства ссылаются на сообщения дипломатов. По словам источников, представители ряда стран — например, Германии и Нидерландов — полагают, что сперва исполнительные органы ЕС должны высказать свое мнение о готовности Украины к получении этого статуса.

Собеседники заметили, что в первую очередь необходимо оказать Украине практическую помощь, «а не начинать процесс, который может занять не менее десяти лет». Напротив, представители государств, в которых поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины, считают, что запуск процесса получения членства был бы символическим жестом поддержки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о вступлении Грузии, Молдавии и Украины и Евросоюз не стоит поднимать в данный момент. По словам Шольца, сейчас надо думать о действиях для предотвращения эскалации в Европе.

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Андрей Ставицкий
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