Франция сочла невозможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Президент Франции Макрон счел невозможным рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС

Процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) невозможна в условиях текущего конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Глава государства выразил сомнение в том, что политическое решение кризиса вокруг Украины будет достигнуто в ближайшее время. Он также не счел реалистичными надежды на скорое прекращение огня.

Макрон также рассказал, что проведен еще один телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов. «Я не перестану прилагать усилия, чтобы добиться прекращения огня», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Путин, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стороны обсуждали ситуацию на Украине.