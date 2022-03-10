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Франция сочла невозможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Президент Франции Макрон счел невозможным рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) невозможна в условиях текущего конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Глава государства выразил сомнение в том, что политическое решение кризиса вокруг Украины будет достигнуто в ближайшее время. Он также не счел реалистичными надежды на скорое прекращение огня.

Макрон также рассказал, что проведен еще один телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов. «Я не перестану прилагать усилия, чтобы добиться прекращения огня», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Путин, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стороны обсуждали ситуацию на Украине.

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Екатерина Андреева
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