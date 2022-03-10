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Путин обсудил Украину с Макроном и Шольцем

Президент России Путин обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олеф Шольц провели телефонный разговор, стороны обсуждали ситуацию на Украине. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Продолжили обсуждать тему Украины», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в пятницу, 11 марта, встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. В рамках встречи лидеры обсудят вопросы экономической кооперации государств в условиях санкций, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Также стало известно, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Саули Ниинисте состоится 11 марта. Лидеры обсудят ситуацию на Украине и сотрудничество стран в условиях действующих западных санкций в отношении российских компаний.

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Сергей Истомин
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