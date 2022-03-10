Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко

Президент Путин 11 марта проведет встречу с Лукашенко в Москве

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 марта, встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что в рамках встречи лидеры двух стран обсудят вопросы экономической кооперации двух стран в условиях санкций, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Также там анонсировали обсуждение ситуации на Украине.

Ранее в Кремле сообщили о готовящемся визите в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Визит приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией. Одной из тем переговоров может стать ситуация в Карабахе.