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Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко

Президент Путин 11 марта проведет встречу с Лукашенко в Москве

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 марта, встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что в рамках встречи лидеры двух стран обсудят вопросы экономической кооперации двух стран в условиях санкций, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Также там анонсировали обсуждение ситуации на Украине.

Ранее в Кремле сообщили о готовящемся визите в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Визит приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией. Одной из тем переговоров может стать ситуация в Карабахе.

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Роман Кирьянов
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