Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле анонсировали визит Пашиняна в Москву

Кремль сообщил о подготовке визита в Москву премьер-министра Армении Пашиняна

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кремле идет подготовка к визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее СМИ анонсировали возможный визит армянского лидера 9 апреля.

Отмечается, что в апреле дипломатическим отношениям между странами исполняется 30 лет. Одной из тем встречи может стать обострение в Карабахе.

Во время состоявшегося в феврале 2022 года телефонного разговора президент России Владимир Путин пригласил Пашиняна приехать в Россию. Тот «с благодарностью принял приглашение».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине
В отношении нанесшего на форму букву Z российского гимнаста открыли дело
В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию
Shiseido приостановит поставку продукции в Россию
Бастрыкин велел разобраться с делом защищавшего жену россиянина
Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна
Hugo Boss приостановит работу в России
В Шереметьево временно закроют один терминал
Иммунолог допустил уменьшение размеров мозга после перенесенного коронавируса
В России госпитализировали 9401 пациента с коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.