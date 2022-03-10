В Кремле анонсировали визит Пашиняна в Москву

Кремль сообщил о подготовке визита в Москву премьер-министра Армении Пашиняна

В Кремле идет подготовка к визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее СМИ анонсировали возможный визит армянского лидера 9 апреля.

Отмечается, что в апреле дипломатическим отношениям между странами исполняется 30 лет. Одной из тем встречи может стать обострение в Карабахе.

Во время состоявшегося в феврале 2022 года телефонного разговора президент России Владимир Путин пригласил Пашиняна приехать в Россию. Тот «с благодарностью принял приглашение».