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Путин пригласил Пашиняна в Россию

Президент Путин пригласил премьера Армении Пашиняна приехать в Россию с визитом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну приехать в Москву с официальным визитом. Такое приглашение прозвучало во время телефонного разговора политиков, пишет РИА Новости.

Отмечается, что уже в апреле страны отметят 30-летие дипломатических отношений между Россией и Арменией. В связи с этим Путин предложил Пашиняну посетить Россию, и армянский политик «с благодарностью принял приглашение».

Как пишет пресс-служба Кремля, во время переговоров Путин и Пашинян также обменялись мнениями по поводу Нагорного Карабаха. «С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Алевтина Запольская
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