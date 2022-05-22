Сын Трампа высмеял американских политиков за визит в Киев к Зеленскому

Трамп-младший высмеял Нэнси Пелоси и сенатора Макконнелла за визит в Киев к Зеленскому

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший высмеял спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла за визит на Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Трамп-младший опубликовал коллаж из фотографий с саммита в Киеве и кадра с пожилой американкой, протестующей против избрания президентом США Джо Байдена, на котором она стоит с американским флагом и улыбается в камеру. «Неужели политики, которые боятся этого (протестов в Штатах — прим. «Ленты.ру»), считают безопасным поездки в "зону активных боевых действий"», — задался он вопросом.

Ранее сын бывшего президента США раскритиковал политику Байдена и сравнил президента Украины со стриптизершей. Он опубликовал в соцсети фотоколлаж, на котором украинский лидер изображен танцующим в нижнем белье вокруг шеста, а его американский коллега осыпает его долларовыми купюрами. По словам Трампа-младшего, многомиллиардная помощь Украине со стороны США в условиях экономических проблем внутри страны не обоснована.

