Дональд Трамп-младший раскритиковал политику Байдена и сравнил Зеленского со стриптизершей

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал политику нынешнего главы государства Джо Байдена на фоне спецоперации России и сравнил президента Украины Владимира Зеленского со стриптизершей. Соответствующая карикатура появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Он опубликовал в соцсети фотоколлаж, на котором украинский лидер изображен танцующим в нижнем белье вокруг шеста, а его американский коллега осыпает его долларовыми купюрами.

По словам Трампа-младшего, многомиллиардная помощь Украине со стороны США в условиях экономических проблем внутри страны не обоснована.

«Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат <...> коррумпированным политикам», — выразил свое мнение он.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал об «умоляющей о пощаде» стране при нынешнем лидере Джо Байдене. По словам политика, при Байдене США «сдали доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран». н назвал политику нынешних властей «полным провалом» и напомнил, что при нем стоимость галлона бензина была меньше 2 долларов.