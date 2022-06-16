Медведев прокомментировал поездку Макрона, Шольца и Драги на Украину

Зампред Совбеза Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бесполезной поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Комментарий он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Медведева, все европейцы в последнее время любят посещать украинскую столицу. «Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что визит европейских политиков «не приблизит Украину к миру».

О поездке Макрона, Шольца и Драги в Киев стало известно в четверг, 16 июня.

Отмечалось, что это первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала спецоперации. На подготовку визита ушло несколько недель. Кроме того, в украинскую столицу прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.