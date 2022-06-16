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Стало известно о прибытии в Киев лидера еще одной европейской страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл в Киев вместе с лидерами ФРГ, Франции и Италии

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл в Киев вместе с лидерами Германии, Франции и Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабинет министров ФРГ.

«Цель визита — подать украинскому президенту сигнал европейской солидарности», — заявили в немецком кабмине.

Ранее стало известно, что лидеры трех европейских государств — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги — прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала военного конфликта. Его подготовка заняла несколько недель.

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Виктория Кондратьева
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