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Кремль оценил поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев и выделил одного из них

Пресс-секретарь Песков выделил усилия президента Франции Макрона после поездки в Киев

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев очень важна, все европейские лидеры являются «участниками единой машины», но понимают, что непрекращение диалога необходимо. Об этом заявил в интервью «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Особенно он выделил усилия французского президента в ходе визита на Украину. «Мы высоко ценим качества Макрона и его последовательную позицию относительно того, что, несмотря на существующие фундаментальные разногласия на данный момент, все-таки предпочтительным путем должен являться политико-дипломатический путь урегулирования», — пояснил Песков.

По его мнению, французский лидер последовательно проводит эту линию. Усилия Макрона в разрешении конфликта также импонируют президенту России Владимиру Путину, заверил Песков.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной.

16 июня европейские лидеры посетили Украину, где встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. После проведения переговоров Макрон сообщил, что западные страны не станут поставлять Украине самолеты и штурмовые танки.

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Анна Щербакова
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