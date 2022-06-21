В России высказались о возобновлении переговоров с Украиной

Сенатор Климов заявил о влиянии США на позицию Украины по переговорам с Россией

Украинские власти в вопросе возобновления мирных переговоров с Россией не могут принимать самостоятельные решения, так как зависят от позиции Вашингтона, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах возобновления переговоров.

Для меня украинские власти ассоциируются с телефонным шнуром. Они никаких исторических решений принимать не могут. Их президент просто играет роль, как играл в кино, просто сейчас в других интерьерах. С нашей стороны — это великая держава, с их стороны — это марионетка Вашингтона, которая не может отступить от поставленных перед ней задач Андрей Климов сенатор Совфеда

По мнению политика, переговоры Москвы и Киева могут проходить только на условиях Кремля.

«Сейчас можно договариваться лишь о том, на каких условиях они выполнят те задачи, которые мы перед собой поставили, проводя специальную военную операцию. Это тоже требует определенных договоренностей, как это будет сделано во времени, в пространстве, какими силами и средствами, будем ли мы с этим согласны. Этот разговор может вестись с теми людьми из команды [президента Украины Владимира] Зеленского, которые получат разрешение от своих кураторов. Пока они такого разрешения не получат, они ничего делать не будут», — предположил Климов.

Возобновление переговорного процесса связано со внутренними политическими процессами США, считает сенатор.

«Это разрешение зависит от того, что в том же Вашингтоне какие-то обстоятельства изменятся, например, выборы приблизятся. Не появится у них желание до ноября вести все эти разговоры, они никакой команды не дадут. Но для нас это не повод менять свои планы и тем более свои задачи. Мы должны делать то, что мы и делаем, проводя специальную военную операцию, и не очень сильно задумываться, кто и за какой стол переговоров усядется», — заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Украина не предпринимала попытки возобновить переговоры с Москвой после визита европейских лидеров в Киев. По его словам, политикам не удалось повлиять на украинские власти.

Президенты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги встретились с главой Украины Владимиром Зеленским 16 июня.

Как позже сообщило издание Die Welt, европейские политики тайно убеждали украинского лидера начать переговоры с Россией.

Последние переговоры делегаций России и Украины проходили в Стамбуле в марте.