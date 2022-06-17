Стало известно о тайных требованиях Европы к Зеленскому

Die Welt: в Киеве Шольц, Макрон и Драги тайно убеждали Зеленского договариваться с Путиным

Во время визита на Украину лидеры стран Европы за «закрытыми дверями», возможно, убеждали Владимира Зеленского договариваться с Россией. Об этом стало известно газете Die Welt.

Как отмечает издание, будучи в Киеве, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

«Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — рассказала о тайных требованиях газета.

При этом экономический ущерб, который понесли эти европейские страны из-за последствий кризиса, становится все сильнее, и его все труднее компенсировать. «Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», — напомнило издание.

Также Die Welt считает, что лидеры стран Западной Европы приехали в Киев и со своими личными повестками дня. Так, Макрон беспокоился об экономических последствиях кризиса.

При этом итальянский премьер своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза.

Ранее завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Ольга Павленко заявила, что во время визита четырех европейских лидеров на Украину в первую очередь обсуждались мирные переговоры с Россией. Политики встретились с Владимиром Зеленским, чтобы убедить его сесть за стол переговоров с Москвой, указала политолог.