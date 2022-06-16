Названа главная цель визита европейских лидеров на Украину

Политолог Павленко сочла, что европейские лидеры обсудили с Зеленским переговоры с Россией

Во время визита четырех европейских лидеров на Украину в первую очередь обсуждались мирные переговоры с Россией. Такую главную цель поездки в беседе с «Лентой.ру» назвала завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Ольга Павленко.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис встретились в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы убедить его возобновить диалог с Россией, считает политолог.

«Поскольку в Европе сейчас и энергетический, и продовольственный кризис очень серьезны, то именно этот визит тоже ориентирован на то, чтобы принудить украинского лидера снова начать переговоры и обсудить, каким они видят мир. Именно поэтому украинские политики активно говорили, что не собираются вести мирные переговоры. Министр обороны Украины говорил, что они планируют начать второй этап конфликта и отыграть обратно все те территории, которые сейчас находятся под контролем России. Именно поэтому Зеленский неоднократно жестко ставил вопрос, что только десять процентов от обещанной военной помощи они получили от Европы, они надеются получить гораздо больше», — объяснила она.

По мнению специалиста, усилия европейских политиков не дадут желаемого эффекта. Она также отметила символическую роль визита.

«Европейские лидеры накануне обсуждения вопроса о кандидатстве Украины в члены ЕС оказывают символическую поддержку украинскому правительству. Вся риторика европейских лидеров ориентирована на поддержку Украины в этой военной операции», — заключила Павленко.

16 июня европейские лидеры прибыли на Украину. Официально о визите и его целях не сообщалось.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что политики обсудили продовольственную безопасность, поддержку республики и поставки ей оружия.

По итогам встречи Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Французский лидер добавил, что условия мира будут решаться только Украиной, а Франция и Германия не будут вести переговоры с Россией за спиной Киева.