Макрон призвал Украину не полагаться на Францию и ФРГ в переговорах с Россией

Макрон заявил, что Франция и ФРГ не будут вести переговоры с Россией вместо Украины

Франция и ФРГ не будут вести переговоры с Россией вместо Украины, Киев в этом вопросе должен полагаться на себя, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров (с Россией — прим. «Ленты.ру»). Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией....Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины», — призвал он.

По словам Макрона, Париж и Берлин будут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности.

В свою очередь глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что западные страны должны поддержать Украину в ходе переговоров с Россией и усилить позицию Киева. Она сказала, что нужно сделать все возможное, чтобы «на руках у Украины были самые лучшие карты».

Ранее французский лидер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Евросоюз не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта. По его мнению, власти должны сами решать, на каких условиях будет заключен мир.