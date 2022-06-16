Макрон пообещал не требовать от Украины территориальных уступок

Президент Макрон пообещал, что ЕС не потребует от Украины территориальных уступок

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с коллегой из Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Евросоюз не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта. Об этом пишет Reuters.

Политик подчеркнул, что украинские власти должны сами решать, на каких условиях будет заключен мир. Кроме того, он призвал наказать всех, кто причастен к военным преступлениям, совершенным на территории Украины.

Ранее представители Белого дома также заявили, что не собираются добиваться мирных соглашений между Москвой и Киевом путем принуждения последнего к территориальным уступкам. По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, на данном этапе США планируют поддерживать Украину, предоставляя ей оружие и разведывательные данные. Тем не менее они же рассчитывают на дипломатическое урегулирование конфликта.