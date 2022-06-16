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США отказались принуждать Украину идти на территориальные уступки России

В Белом доме заявили, что США не будут принуждать Киев идти на территориальные уступки РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США не будут принуждать Украину идти на территориальные уступки России. Об отказе Вашингтона от подобного давления на Киев заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», — подчеркнул представитель Белого дома.

По словам Салливана, на данном этапе США планирует поддерживать Украину, предоставляя ей оружие и разведывательные данные. «В конце концов, мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. Глава государства сообщил об этом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по телефону. Он подтвердил приверженность Вашингтона помощи Украине.

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Виктория Кондратьева
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