Четыре страны Европы поддержат статус кандидата на вступление в ЕС для Украины

Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат статус кандидата в ЕС для Украины

Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) для Украины. О соответствующей позиции четырех европейских стран заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата», — рассказал французский глава государства на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ, Италии и Румынии. По его словам, указанный статус для Киева будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитываться ситуация на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии.

Макрон добавил, что Париж планирует поставить Украине еще шесть самоходных 155-мм гаубиц «Цезарь» в дополнение к отправленным ранее 12 САУ. «Помимо 12 САУ „Цезарь“, который уже поставлены, я принял решение направить еще шесть "Цезарей"», — уточнил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поддерживает предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня.