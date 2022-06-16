Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Четыре страны Европы поддержат статус кандидата на вступление в ЕС для Украины

Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат статус кандидата в ЕС для Украины

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) для Украины. О соответствующей позиции четырех европейских стран заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата», — рассказал французский глава государства на совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ, Италии и Румынии. По его словам, указанный статус для Киева будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитываться ситуация на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии.

Макрон добавил, что Париж планирует поставить Украине еще шесть самоходных 155-мм гаубиц «Цезарь» в дополнение к отправленным ранее 12 САУ. «Помимо 12 САУ „Цезарь“, который уже поставлены, я принял решение направить еще шесть "Цезарей"», — уточнил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поддерживает предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на сообщение о планах Путина объявить мобилизацию
Одежда атлетов одного вида спорта стала трендом в 2022 году
Макрон пообещал не требовать от Украины территориальных уступок
В Минобороны России обрадовались разъяснениям США о биологической деятельности
Семейный психолог предостерегла женщин от «плохих парней»
Глава российского региона согласился пересесть на «Ладу» при одном условии
Звезда «Тихого Дона» перезахоронит родителей в Москве
Младший брат девятилетней студентки МГУ сдал ЕГЭ
Лавров заявил о продаже западного вооружения на украинском черном рынке
Четыре страны Европы поддержат статус кандидата на вступление в ЕС для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.