Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Канцлер ФРГ Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Германия поддерживает предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС). С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Киев, пишет ТАСС.

Еврокомиссия (ЕК) обсудит вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.

Как заверил немецкий лидер, Берлин поддержит Киев и Кишинев во время голосования. «Украина относится к европейской семье. (...) Это также касается Республики Молдова», — сказал Шольц.

Ранее стало известно, что против предоставления Украине статуса кандидата на интеграцию могут выступить Нидерланды, Дания и Швеция. Наиболее активно поддерживают идею расширения Польша и страны Балтии.