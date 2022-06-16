В ЕК назвали выступающие против членства Украины в Евросоюзе страны

В ЕК заявили, что страны Северной Европы могут выступить против членства Украины в ЕС

Страны Северной Европы могут выступить против предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источники в Европейской комиссии (ЕК).

«Блок Скандинавских, северных стран традиционно весьма сдержан в том, чтобы на данном этапе принимать новичков. Я могу назвать Нидерланды, Данию, Швецию. Это вопрос менталитета и собственных высоких стандартов. Думаю, они с радостью исключили бы из Евросоюза некоторые государства, которые, по их мнению, не дотягивают до планки», — рассказал европейский чиновник.

При этом источник отметил, что шансы Киева получить статус довольно велики. «Венгрия, Чехия, Польша, балтийские республики выступают как главные адвокаты расширения ЕС», — заявил он.

Ранее стало известно, что две европейские страны — Нидерланды и Дания — выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). В депеше датских чиновников говорится, что Киев в недостаточной степени выполняет критерии, связанные со стабильностью демократических институтов, верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств.