Две европейские страны выступили против кандидатства Украины в ЕС

Bloomberg: Нидерланды и Дания выступили против кандидатства Украины в ЕС

Две европейские страны — Нидерланды и Дания — выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.

Так, о позиции Нидерландов агентству рассказали его собеседники. В то же время в депеше датских чиновников говорится, что Киев в недостаточной степени выполняет критерии, связанные со стабильностью демократических институтов, верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств. Чтобы добиться прогресса в этих сферах, Украине следует «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», отмечается в документе.

В качестве компромисса Германия предлагает предоставить Украине условный статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Путь в Европу

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. 18 апреля Киев передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС, а 9 мая направил вторую ее часть.

Однако ряд стран усомнились в возможности скорого вступления Украины в ЕС. Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка данного процесса. Аналогичную позицию высказали власти Финляндии.

Премьер-министр Италии Марио Драги указал, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС. Предоставление гарантий Киеву на этот счет он назвал невозможным.

В свою очередь, лидеры Франции и Германии заявили, что Украина сможет стать членом ЕС спустя десятилетия.

Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента Эммануэль Макрон президент Франции

Несмотря на это, Еврокомиссия (ЕК), по данным Bloomberg, намерена обсудить вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже в понедельник, 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.

Условия для принятия

Маастрихтский договор — документ, подписанный 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды), положивший начало Европейскому союзу. Был призван содействовать превращению Европейского сообщества в политический, а затем — в экономический и валютный союз.

Для присоединения к Европейскому союзу, согласно Маастрихтскому договору и документу Европейского совета, страны должны подходить под так называемые Копенгагенские критерии.

В частности, такие государства должны быть демократическими, уважать права и свободы человека, защищать национальные меньшинства, иметь нормально функционирующую рыночную экономику, а также привести свои законы в соответствие с европейским законодательством.

Другие кандидаты

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в ЕС считаются Турция, Сербия, Албания, Северная Македония и Черногория.

В число потенциальных кандидатов — подавших заявки на членство — входят Украина, Молдавия, Грузия, а также Босния и Герцеговина. В августе прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что этим странам может понадобиться 20 лет для того, чтобы подготовиться к вступлению в ЕС.

Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности Керсти Кальюлайд бывший президент Эстонии

Она, в частности, отметила, что Украина, Молдавия и Грузия имеют проблемы с судебной системой. При этом экономики все три страны уже интегрируются с экономикой ЕС.