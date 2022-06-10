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Две европейские страны выступили против кандидатства Украины в ЕС

Bloomberg: Нидерланды и Дания выступили против кандидатства Украины в ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Две европейские страны — Нидерланды и Дания — выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы.

Так, о позиции Нидерландов агентству рассказали его собеседники. В то же время в депеше датских чиновников говорится, что Киев в недостаточной степени выполняет критерии, связанные со стабильностью демократических институтов, верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств. Чтобы добиться прогресса в этих сферах, Украине следует «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу», отмечается в документе.

В качестве компромисса Германия предлагает предоставить Украине условный статус кандидата на членство в Евросоюзе.

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Путь в Европу

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. 18 апреля Киев передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС, а 9 мая направил вторую ее часть.

Однако ряд стран усомнились в возможности скорого вступления Украины в ЕС. Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка данного процесса. Аналогичную позицию высказали власти Финляндии.

Премьер-министр Италии Марио Драги указал, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС. Предоставление гарантий Киеву на этот счет он назвал невозможным.

В свою очередь, лидеры Франции и Германии заявили, что Украина сможет стать членом ЕС спустя десятилетия.

Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента

Эммануэль Макрон президент Франции

Несмотря на это, Еврокомиссия (ЕК), по данным Bloomberg, намерена обсудить вопрос о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины 17 июня. Первые дискуссии в правительственном органе Евросоюза начнутся уже в понедельник, 13 июня. Через четыре дня решение на этот счет будет принято окончательно. Датой начала саммита глав европейских государств, на котором оно будет оглашено, станет 23 июня.

Условия для принятия

Маастрихтский договор — документ, подписанный 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды), положивший начало Европейскому союзу. Был призван содействовать превращению Европейского сообщества в политический, а затем — в экономический и валютный союз.

Для присоединения к Европейскому союзу, согласно Маастрихтскому договору и документу Европейского совета, страны должны подходить под так называемые Копенгагенские критерии.

В частности, такие государства должны быть демократическими, уважать права и свободы человека, защищать национальные меньшинства, иметь нормально функционирующую рыночную экономику, а также привести свои законы в соответствие с европейским законодательством.

Другие кандидаты

В настоящее время официальными кандидатами на вступление в ЕС считаются Турция, Сербия, Албания, Северная Македония и Черногория.

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В число потенциальных кандидатов — подавших заявки на членство — входят Украина, Молдавия, Грузия, а также Босния и Герцеговина. В августе прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что этим странам может понадобиться 20 лет для того, чтобы подготовиться к вступлению в ЕС.

Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности

Керсти Кальюлайдбывший президент Эстонии

Она, в частности, отметила, что Украина, Молдавия и Грузия имеют проблемы с судебной системой. При этом экономики все три страны уже интегрируются с экономикой ЕС.

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Марина Совина
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