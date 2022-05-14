Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ФРГ назвали сроки вступления Украины в ЕС

В партии ХСС заявили, что процесс вхождения Украины в ЕС может затянуться на десятилетия

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге ФРГ Александер Добриндт выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), однако заявил, что процесс может затянуться. Сроки он назвал газете Augsburger Allgemeine.

«Если Украина хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС, то мы поддерживаем это», — сказал он. Вместе с тем политик отметил, что процесс может «затянуться на годы и даже десятилетия», поскольку в Евросоюзе нет ускоренной процедуры приема стран.

«Для получения членства в ЕС в стране часто необходимы фундаментальные структурные изменения», — добавил Добриндт.

12 мая в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне. В данный момент заявка рассматривается Европейской комиссией, затем будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В ФРГ назвали сроки вступления Украины в ЕС
Глава УЕФА высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Шольц назвал условие снятия санкций с России
Овечкин одной фразой оценил вылет «Вашингтон Кэпиталс» из плей-офф НХЛ
Назван победитель президентских выборов в Южной Осетии
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР из «Градов»
Названы выигравшие от введения параллельного импорта страны
Внучка дипломата рассказала об отличиях российских и итальянских мужчин
Украина снова обстреляла Ясиноватую из «Градов»
Посол ЛНР в России высказался о планах Украины мобилизовать один миллион человек
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.