В ФРГ назвали сроки вступления Украины в ЕС

В партии ХСС заявили, что процесс вхождения Украины в ЕС может затянуться на десятилетия

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге ФРГ Александер Добриндт выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), однако заявил, что процесс может затянуться. Сроки он назвал газете Augsburger Allgemeine.

«Если Украина хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС, то мы поддерживаем это», — сказал он. Вместе с тем политик отметил, что процесс может «затянуться на годы и даже десятилетия», поскольку в Евросоюзе нет ускоренной процедуры приема стран.

«Для получения членства в ЕС в стране часто необходимы фундаментальные структурные изменения», — добавил Добриндт.

12 мая в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне. В данный момент заявка рассматривается Европейской комиссией, затем будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете.