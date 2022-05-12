Франция раскрыла сроки обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС

МИД Франции заявил, что заявку Украины на вступление в ЕС обсудят на саммите в июне

Заявку Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) рассмотрят на саммите объединения в июне. Сроки обсуждения раскрыли в МИД Франции, передает РИА Новости.

«Заявка Украины на вступление в ЕС, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне», — уточнил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет долгим и может занять десятилетия. По его мнению, членство Украины в ЕС в краткосрочной перспективе не предвидится, поскольку сначала Киеву необходимо провести радикальные структурные реформы.