Макрон назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз

Президент Франции Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетия

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий. Возможные сроки присоединения Киева к организации назвал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Европарламенте, сообщает ТАСС.

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — рассказал французский президент.

Ранее в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявили, что экономика стран Евросоюза (ЕС) на фоне кризиса на Украине может столкнуться с сочетанием рецессии и рекордной инфляции. Журналисты уточнили, что в странах объединения уже наблюдается заметный рост уровня потребительских цен, который превышает прошлогодний показатель на семь с половиной процентов. Кроме того, в газете обратили внимание на рекордную с момента основания еврозоны инфляцию.