Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕС

Премьер Италии заявил, что крупные страны возражают против статуса кандидата Украины в ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС, и его предоставление в настоящее время не предвидится из-за такой оппозиции. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию», — пояснил он.

Драги уточнил, что при этом Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры.

Материалы по теме:
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

Ранее стало известно о новых препятствиях для вступления Украины в ЕС — в частности, Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка данного процесса. Аналогичную позицию высказали власти Финляндии.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен внести ясность в позицию страны по поводу вступления республики в ЕС. Он заверил, что страна уже готова стать частью организации, и пообещал провести все необходимые реформы.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕС
«Грязные» кроссовки станут новым трендом лета 2022 года
Турция потребовала от США изменить решение по поставкам F-35
Выявлена взаимосвязь между раком груди и диабетом
Навальный сообщил о новом уголовном деле в отношении него
Главный покупатель российского газа в Германии впервые заплатил по схеме Москвы
Захарова оценила решение отложить референдум в Южной Осетии
Москвичка доверила ключи от дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей
Россиянин случайно застрелил коллегу во время приемки оружия
Жители сотни населенных пунктов в России остались без воды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.