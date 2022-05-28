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Стало известно о новых препятствиях для ускоренного вступления Украины в ЕС

Euractiv: Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка вступления Украины в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в Афинах и Никосии.

По словам собеседника издания в МИД Греции, правительство страны настаивает на соблюдении всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС, в которой описывается порядок вступления в Евросоюз. В то же время греческие власти особое значение придают процессу присоединения к союзу западнобалканских государств, настаивая на приоритетности этого направления. Схожей позиции придерживаются и власти Кипра, которые призывают учитывать интересы стран Западных Балкан.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила против немедленного вступления Украины в Европейский союз. Марин отметила, что не следует делать исключения для Украины в процессе присоединения к Евросоюзу. Она подчеркнула, что необходимо соблюдать все критерии. При этом премьер заявила, что Украине можно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, но добавила, что страна не станет завтра же членом союза. «Конечно, членство потребует большой работы», — резюмировала она.

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Марина Совина
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