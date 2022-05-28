Зеленский потребовал от Нидерландов ясности по вступлению Украины в ЕС

Зеленский потребовал от премьера Нидерландов четкого ответа насчет вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен внести ясность в позицию страны по поводу вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в эфире телеканала NOS.

По словам политика, он провел телефонный разговор с нидерландским коллегой в четверг, 26 мая. Зеленский потребовал от него четкого ответа по вопросу интеграции.

«Я сказал ему откровенно: "Если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо"», — указал глава государства.

Он заверил, что Украина уже готова стать частью организации, и пообещал провести все необходимые реформы. «Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС», — отметил украинский лидер.

Ранее Рютте заявил, что Украина вряд ли станет кандидатом на членство в ЕС в ближайшее время, а все подобные обещания со стороны европейских партнеров можно объяснить эмоциями.