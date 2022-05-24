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Захарова отреагировала на заявление о перспективах присоединения Украины к ЕС

Захарова с юмором оценила заявления Рютте об обещании Украине членства Украины в ЕС

Фото: пресс-служба МИД РФ

Заявление нидерландского премьер-министра Марка Рютте о невозможности вступления Украины в состав Евросоюза (ЕС) официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в личном Telegram-канале как заведомо невыполнимое обещание «взять замуж» со стороны Европы.

Ранее в парламенте Нидерландов премьер Рютте заявил, что Украина вряд-ли станет кандидатом на членство в ЕС, а все подобные обещания со стороны европейских партнеров являются лишь «эмоциональным заявлением». «Много слов потратил Премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться», — с юмором отреагировала она о перспективах Киева на присоединение в организацию.

24 мая доцент кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер выразил мнение, что лидеры Франции и Германии боятся потерять командные позиции в Европейском союзе (ЕС) с приходом Украины, поэтому Западная Европа затягивает решение о принятии страны в состав политического объединения.

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Дмитрий Сотак
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