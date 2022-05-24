Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа причина затягивания принятия Украины в Евросоюз

WSJ: лидеры Франции и ФРГ боятся потерять командные позиции в ЕС с приходом Украины

Фото: Pixabay

Лидеры Франции и Германии боятся потерять командные позиции в Европейском союзе (ЕС) с приходом Украины, поэтому Западная Европа затягивает решение о принятии страны в состав политического объединения. Такую причину называет доцент кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер в статье газеты Wall Street Journal.

Отмечается, что высокопоставленные представители ЕС приезжают в Киев с обещаниями военной, экономической и дипломатической поддержки, однако выполнить их будет непросто, поскольку им противоречат реальность европейской политики и национальные интересы государств.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Настал час расплаты» Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
«Настал час расплаты»Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
23 мая 2022

Автор статьи заявил, что переговоры об эмбарго на поставки российских энергоносителей застопорились, и неясно, будет ли подобное решение принято. Кроме того, большинство стран Европы больше заботит вопрос окончания конфликта на Украине и восстановление статуса-кво, а не о том, кто станет победителем.

«Учитывая эти обстоятельства, ожидать скорого приема Украины в ЕС — чересчур опрометчиво. Несмотря на наднациональные амбиции ЕС и самых ярых его апологетов, политические расчеты его членов по-прежнему определяются национальными соображениями. Для Парижа и Берлина украинский кризис — это не только вопрос безопасности, но и возможность для будущего передела власти в Евросоюзе», — сказал Шелльхаммер.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок готовы поддержать принятие Украины в Евросоюз, однако они понимают, что как минимум одна из 27 стран наложит вето.

По мнению автора статьи, четче всего дал понять, чего ожидать в этом вопросе, президент Франции Эммануэль Макрон с предложением создать европейское политическое сообщество — «своего рода чистилище для стран, которые мечтают о полноправном членстве, но никогда его не получат».

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох рассказал, что ряд западных стран выступают против наделения Украины статусом кандидата в члены Европейского союза (ЕС).

До этого официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев настаивает на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Он отметил, что получение Украиной этого статуса «станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России раскрыли подробности о реформе накопительных пенсий
Украинские военные артиллерией разрушили элитный поселок в Харьковской области
Экс-посол России рассказал о подготовке Японии к конфликту с Китаем
Украина заминировала единственный выход из херсонского порта в Черное море
Красный Крест заявил об открытом диалоге по военнопленным с омбудсменом в России
Онколог рассказал об эффективности прививок от ВПЧ для взрослых женщин
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секреты молодости
Власти Молдавии купили газ у «Молдовагаза» для погашения долга «Газпрому»
В США оценили российские беспилотники
Названа причина затягивания принятия Украины в Евросоюз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.