Названа причина затягивания принятия Украины в Евросоюз

WSJ: лидеры Франции и ФРГ боятся потерять командные позиции в ЕС с приходом Украины

Лидеры Франции и Германии боятся потерять командные позиции в Европейском союзе (ЕС) с приходом Украины, поэтому Западная Европа затягивает решение о принятии страны в состав политического объединения. Такую причину называет доцент кафедры политологии и экономики Частного университета Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер в статье газеты Wall Street Journal.

Отмечается, что высокопоставленные представители ЕС приезжают в Киев с обещаниями военной, экономической и дипломатической поддержки, однако выполнить их будет непросто, поскольку им противоречат реальность европейской политики и национальные интересы государств.

Автор статьи заявил, что переговоры об эмбарго на поставки российских энергоносителей застопорились, и неясно, будет ли подобное решение принято. Кроме того, большинство стран Европы больше заботит вопрос окончания конфликта на Украине и восстановление статуса-кво, а не о том, кто станет победителем.

«Учитывая эти обстоятельства, ожидать скорого приема Украины в ЕС — чересчур опрометчиво. Несмотря на наднациональные амбиции ЕС и самых ярых его апологетов, политические расчеты его членов по-прежнему определяются национальными соображениями. Для Парижа и Берлина украинский кризис — это не только вопрос безопасности, но и возможность для будущего передела власти в Евросоюзе», — сказал Шелльхаммер.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок готовы поддержать принятие Украины в Евросоюз, однако они понимают, что как минимум одна из 27 стран наложит вето.

По мнению автора статьи, четче всего дал понять, чего ожидать в этом вопросе, президент Франции Эммануэль Макрон с предложением создать европейское политическое сообщество — «своего рода чистилище для стран, которые мечтают о полноправном членстве, но никогда его не получат».

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох рассказал, что ряд западных стран выступают против наделения Украины статусом кандидата в члены Европейского союза (ЕС).

До этого официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев настаивает на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Он отметил, что получение Украиной этого статуса «станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия».

