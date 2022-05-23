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МИД Франции отказался признать идею Макрона альтернативой членству Украины в ЕС

МИД Франции: европейское политическое сообщество не альтернативно членству Украины в ЕС

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Франции отказалось признать идею президента Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества альтернативной членству Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что целью подобного объединения является содействие укреплению отношений со странами Европы и усиление поддержки кандидатов на вступление в Евросоюз во всех областях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий. Он предложил обсудить идею создания нового европейского политического сообщества, в которое могла бы вступить Украина.

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Марина Совина
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