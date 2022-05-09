Макрон обсудит с Зеленским создание нового политического сообщества в Европе

Макрон заявил о планах обсудить с Зеленским создание европейского политического сообщества

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским идею создания нового европейского политического сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, планируется создать организацию, которая смогла бы принять в свои ряды Украину. Помимо этого, президент допустил, что Великобритания, которая решила выйти из Европейского союза (ЕС), также сможет найти свое место в подобном сообществе.

Ранее Макрон отметил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий. «Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — рассказал французский президент.

