Польша заявила о выступивших против членства Украины в ЕС западных странах

В Польше заявили, что ряд стран Запада против статуса кандидата в члены ЕС для Украины

Ряд западных стран выступают против наделения Украины статусом кандидата в члены Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох, передает РИА Новости.

«Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?» — отметил он.

Кумох рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на предстоящем экономическом форуме в Давосе будет добиваться предоставления украинской стороне статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, эта тема станет центральной «в различных кулуарных беседах».

«Мы — Польша, вся Центральная и Восточная Европа — считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным», — заключил глава бюро международной политики.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев настаивает на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Он отметил, что получение Украиной этого статуса «станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия».