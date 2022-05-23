Украина назвала возможные сроки предоставления ей статуса кандидата в ЕС

Украина настаивает на получении статуса кандидата в Евросоюз в июне

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал возможные сроки предоставления стране статуса кандидата в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Сейчас Украина — единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней», — заявил Николенко.

Он отметил, что получение Украиной статуса кандидата «станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия». Николенко признал, что статус кандидата не означает немедленное вступление в Евросоюз. При этом он выразил надежду, что Украина пройдет путь в ЕС быстрее, если Франция и другие страны продемонстрируют лидерство.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Спустя четыре дня Киев подал заявку на вступление в Евросоюз. В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько десятилетий. Он предложил обсудить идею создания нового политического сообщества, куда могла бы вступить Украина.