Президент Эстонии оценила в 20 лет срок подготовки Украины к вступлению в ЕС

Президент Эстонии Кальюлайд: Украине нужно 20 лет работать для вступления в Евросоюз

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд оценила срок подготовки Украины к вступлению в Евросоюз в 20 лет. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Кальюлайд, ЕС должен быть «смелее» в вопросе расширения. Украине, Молдавии и Грузии нужно или предложить полноценное членство, или создать для них новый формат партнерства.

«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — заявила президент Эстонии.

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Она, в частности, отметила, что все три страны имеют проблемы с судебной системой. При этом экономики Украины, Молдавии и Грузии уже сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

Возможно, республикам помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, считает эстонский президент.

«Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа», — подчеркнула Кальюлайд.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности, согласно которой страна будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России.