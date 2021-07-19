Зеленский потребовал предметного разговора по поводу вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя предметного разговора по поводу перспектив вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в ходе Батумской международной конференции, пишет ТАСС.

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Зеленский отметил, что ожидает соответствующего диалога в рамках саммита ЕС и стран-участниц программы «Восточное партнерство», который пройдет в декабре. По его словам, без этого обсуждения мероприятие не будет целесообразным. «Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война, нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще», — добавил он.

Зеленский также раскритиковал ЕС из-за того, что Украина не была приглашена на Конференцию по будущему Европы. «Не мы ли являемся частью ее будущего? Если кто-то из стран не важен для будущего Европы, то это не Европа будущего», — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что во время саммита Евросоюз должен продемонстрировать «четкое видение отношений с ближайшими партнерами». Он также выразил надежду на вступление Украины в ЕС. «Я верю, что мы вместе с вами дойдем до этой мечты и вместе обозначим пополнение европейской семьи тремя сестрами — Украиной, Грузией и Молдавией», — заключил украинский президент.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменяют внеблоковый статус Киева и фиксируют «европейский выбор» Украины.