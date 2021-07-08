На Украине заявили об «истерике» Зеленского из-за НАТО

На Украине рассказали об «истерике» президента страны Владимира Зеленского из-за НАТО. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский и нынешний офис потерпели сокрушительное поражение в международных отношениях. Мураев отметил, что регулярные заявления президента о необходимости вступления в НАТО и Европейский союз (ЕС) — это «истерика». Раньше у Украины были теплые отношения с Венгрией, Германией и Францией, а теперь это оппоненты Киева, добавил депутат.

Украинский парламентарий, комментируя слова представителя генсека НАТО Джеймса Аппатурая о вступлении Украины в альянс, отметил, что голос Польши и стран Прибалтики, которые являются союзниками Киева, для НАТО не будет решающим при принятии данного политического решения. Сложившаяся ситуация говорит о незрелости киевских властей и непонимании ими геополитических процессов, резюмировал Мураев.

Ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.