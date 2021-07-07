Зеленский рассказал об ожидании нового сигнала от НАТО

Украина ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Он также добавил, что уже сегодня Украина хочет получить и конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.

«Мы хотели бы иметь согласованные с НАТО критерии, маркеры, по которым будут в дальнейшем оценивать успешность реформ и готовность Украины к членству», — рассказал Зеленский на международной конференции в Вильнюсе по вопросам реформ на Украине.

Украинский президент добавил, что ему известно об обсуждении идеи проведения саммита НАТО в 2023 году в Вильнюсе, и он будет приветствовать, если в рамках него «что-то новенькое продемонстрируют Украине страны альянса».

