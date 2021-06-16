Зеленский пригрозил создать мощнейшую армию в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.

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По словам политика, речь идет о техническом и войсковом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала. При этом он подчеркнул, что «ничего хорошего в этом нет», так как республика прекратит развиваться в иных сферах. «Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что сейчас украинцы гибнут в Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Евросоюз, и пригрозил Европе риском возникновения новых конфликтов вблизи их границ в случае невмешательства. «Это война в Европе, но умирают и украинцы. И это несправедливо», — посетовал президент и отметил, намекая на Россию, что даже самые крупные империи в истории рано или поздно превращались в «небольшие демократические государства».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна откажется признавать договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые будут заключены в отношении Киева без консультаций с ним.