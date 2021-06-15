Украина отказалась признавать достигнутые без нее договоренности США и России

Украина отказалась признавать договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые касаются ее, но будут достигнуты без ее участия. Об этом 15 июня заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, передают «Українськi Новини».

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«Никакие договоренности касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что Киев не видит риска в достижении таких договоренностей. Он отметил, что Байден предложил Путину встретиться во время эскалации в Донбассе и вдоль украинских границ. Кулеба убежден, что Украина станет важной темой переговоров, и добавил, что МИД готов оперативно реагировать на любое развитие событий.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил мнение, что Байден будет придерживаться принципиальной позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ходе встречи с Путиным.