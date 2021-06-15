На Украине заявили о «сигнале» России перед встречей Путина и Байдена

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о последнем «сигнале» России перед встречей российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Последний сигнал России перед встречей Путин — Байден — поправки в ГД РФ закона о новой паспортизации. Теперь граждане Украины и Беларуси смогут получать паспорта на основе "самоидентификации"», — написал экс-министр.

По его словам, последует попытка оформить несколько миллионов паспортов и создать на Украине «пятую колонну». Климкин также заявил об угрозе вмешательства в дела страны в любой момент. По мнению бывшего главы украинского МИДа, Кремль хочет оставить Украину «в серой зоне», а затем «дестабилизировать определенные регионы», в которых будет больше всего паспортов.

11 июня сообщалось, что гражданам Белоруссии и Украины могут разрешить репатриацию в Россию без отказа от паспортов своих республик. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Государственной Думы первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин. Согласно законопроекту, предоставить документы и пройти собеседование на знание русского языка можно будет в российских дипломатических представительствах.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.