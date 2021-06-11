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В Госдуму внесли законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины

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Константин Затулин
Константин Затулин
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Гражданам Белоруссии и Украины могут разрешить репатриацию в Россию без отказа от паспортов своих республик. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Государственной Думы первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает в пятницу, 11 июня, «Парламентская газета».

Инициатива существенно упрощает для проживающих за рубежом соотечественников процедуру получения российского гражданства. Сейчас такая возможность есть лишь у тех, кто уже переехал в страну. Согласно законопроекту, предоставить документы и пройти собеседование на знание русского языка можно будет в российских дипломатических представительствах.

Одновременно с решением о репатриации будет выдан вид на жительство в России. В ходатайство о переселении можно включить супругу, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека. Все они также получат вид на жительство. Через девять месяцев проживания в России с видом на жительство репатрианты могут подать заявление на получение гражданства.

Соотечественниками предлагается считать людей, предки которых проживали на территории современной России, а также русских, украинцев и белорусов, чьи предки могли не жить на сегодняшней территории российского государства.

Также законопроект уточняет понятие «народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации», чего нет в действующем законодательстве. В число предлагается включить «государствообразующий народ (русские)»; представителей белорусского и украинского народов; народы, имеющие административно-территориальное образование на российской территории; коренные малочисленные народы; представителей иных исторически проживающих в России народов, не имеющих своих национальных государств или национально-государственных образований за пределами РФ.

Ранее 11 июня сообщалось, что жители Крыма, которые после 2014 года по независящим от них причинам не смогли отказаться от гражданства Украины, получили разрешение занимать государственные должности в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

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