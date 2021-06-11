Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности в России

Жители Крыма, которые после 2014 года по независящим от них причинам не смогли отказаться от гражданства Украины, получили разрешение занимать государственные должности в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости в пятницу, 11 июня.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ранее пояснял, что закон необходим в связи с установлением запрета на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих.

«Изменения направлены на обеспечение прав жителей Крыма и Севастополя, которые приняли решение отказаться от гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей», — поясняли в комитете.

Положения нового закона распространяются также на получивших российское гражданство «по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ». При этом «лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ».

Действие закона также распространяется на граждан России, которые на момент воссоединения были несовершеннолетними детьми крымчан и находились за пределами полуострова. После достижения 18 лет они могут подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.