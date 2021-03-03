Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма

Украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала Киев готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент».

Политик заявила, что Украина должна быть «постоянно» готова к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. По ее мнению, нужно дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Этим моментом можно будет воспользоваться для захвата полуострова военным путем, заявила Черновол.

«Но к этому нужно быть готовыми», — подчеркнула политик, посетовав на то, что Украина пока этого не делает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к России и заявил, что Крым был сердцем Украины, которое вырвали семь лет назад. «Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо», — отметил глава государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.