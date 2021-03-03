В Крыму отреагировали на призыв украинского политика к захвату полуострова

Скалы Адалары и вид на город Гурзуф в Крыму

Призыв украинского политика, бывшего депутаты Верховной Рады Татьяны Черновол начать готовиться к военному захвату Крыма является безумием. С такой реакцией выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

«Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — сказал он.

По его словам, Киев так и не вынес уроков, что при помощи агрессии невозможно построить демократическое государство. Политик отметил, что украинским властям мало экономической разрухи и гражданской войны в стране. При этом Гемпель добавил, что попытки военным способом захватить полуостров останутся лишь «в их больном воображении». «Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины», — заключил парламентарий.

В среду, 3 марта, Черновол заявила, что Украина должна быть «постоянно» готова к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. По ее мнению, нужно дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Этим моментом можно будет воспользоваться для захвата полуострова военным путем, заявила Черновол.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.