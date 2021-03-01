Украинский депутат опубликовал карту страны без Крыма и вызвал гнев подписчиков

Депутат Верховной Рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без Крыма, чем спровоцировал волну оскорблений от подписчиков.

Представленная карта демонстрировала разделение страны по языковому признаку, на ней были отмечены районы, где жители говорят преимущественно на русском языке, а где — на украинском или суржике. В ответ на публикацию в адрес депутата последовали гневные комментарии от пользователей.

В частности, бывший народный депутат Сергей Лещенко пригрозил Рабиновичу уголовной ответственностью. Он выразил надежду, что сопредседатель «Оппозиционной платформы» получит тюремный срок за свой поступок. «Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание», — написал Лещенко.

Данную позицию поддержали и другие подписчики Рабиновича. Некоторые из них назвали депутата врагом народа и обвинили в пособничестве «оккупантам». В свою очередь, небольшая часть пользователей указала, что потеря полуострова произошла не по вине народного избранника, и призвала проявить сдержанность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к России и заявил, что Крым был сердцем Украины, которое вырвали семь лет назад. «Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо», — отметил глава государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.