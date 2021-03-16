В Норвегии признали право Крыма вернуться в состав России

У Крыма было право самостоятельно принять решение о том, вернуться ли в состав России или остаться частью Украины. Такую точку зрения высказал руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» и норвежский политик Хендрик Вебер, его слова приводит РИА Новости.

Вебер подчеркнул, что референдум 2014 года был полностью законным, так как на тот момент Крым был самостоятельным регионом. Политик также отметил, что никакой аннексии Крыма не было. «Народ сам решил вернуться в Россию. Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров», — пояснил Вебер.

Норвежский политик также заявил, что западные страны «будут вынуждены признать Крым российским». «Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из различных стран мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад», — добавил Вебер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.