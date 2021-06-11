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Белорусам и украинцам пообещали российское гражданство и статус соотечественника

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Государственную Думу 11 июня внесут на рассмотрение закон о репатриации. В нем российские законотворцы пообещали белорусам и украинцам без отказа от имеющегося гражданства получить статус соотечественника и российский паспорт, если у кандидата не было предков на территории современной России, сообщает РИА Новости.

«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это — украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории России. Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — считает один из авторов проекта закона, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По мнению парламентария, особые условия для украинцев и белорусов в законе оправданы, так как это может привлечь миллионы соотечественников, в первую очередь с Украины. Затулин добавил, что закон о репатриации будет рассмотрен новым составом Госдумы.

В конце мая стало известно, что с первым паспортом россиянам будут выдавать Конституцию. Дарить ее будут не только 14-летним россиянам, но и иностранцам, получающим российское гражданство.

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