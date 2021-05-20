Россияне рассказали о своей жизни без паспорта

Россияне, которые по каким либо причинам долго не могут восстановить паспорт, сталкиваются с множеством трудностей, которые не позволяют им жить полноценной жизнью. Об этом РИА Новости рассказали пострадавшие.

Один из таких мужчин в 1998 году очнулся с раной на голове на улице Хабаровска. Документов у него не было, о себе он ничего не помнил и до сих пор не знает, как его зовут, кто он и откуда. Единственное напоминание о прошлом — татуировка с группой крови.

Человек неоднократно пытался получить паспорт, ходить по различным ведомствам и к омбудсмену, но без документов его никуда не пускают. За это время мужчина добился только справки из полиции без указания имени.

«Дана гражданину мужского пола в связи с тем, что он вследствие полученной 20 лет назад черепно-мозговой травмы не помнит о себе установочных данных», — говорится в документе.

Личность россиянина пытались установить через отпечатки пальцев, его фотографии были разосланы в регионы, в СМИ и на сайт «Жди меня», никаких результатов это не принесло. В прокуратуре пострадавшему предложили обращаться в суд, но для этого тоже нужны документы.

Отсутствие паспорта мешает мужчине найти нормальную работу и, например, купить сим-карту. Он не может снять жилье или номер в гостинице, купить билет на самолет или поезд и вынужден переезжать из города в город на попутках.

Некоторые люди сознательно отказываются от российского паспорта или живут с советским. Как правило, у них есть какие-то удостоверяющие личность документы, например свидетельство о рождении. Это упрощает ситуацию. Другие жители, которых в России около пяти тысяч, после распада СССР не сумели сделать российский паспорт и остались совсем без гражданства.

Еще одна собеседница агентства Олеся Варава приехала в Нижегородскую область из Узбекистана в 2000 году. Ее семья начала оформлять гражданство, но получить его не смогла — на улице незнакомец украл ее сумку со всеми узбекскими паспортами и свидетельствами о рождении. Родственники не могут восстановить их уже 20 лет, в узбекском консульстве их обращения игнорируют.

В России у Варавы родилось трое детей, все они тоже без документов, и их было трудно устроить в школу. Для аренды жилья тоже нужен паспорт, поэтому семье приходится скитаться по пустым квартирам и перебиваться случайными заработками. Женщина жила в постоянном страхе, что из-за этого детей отберут. С помощью процедуры установления личности год назад она получила гражданство и материнский капитал, который потратила по покупку небольшого дома.