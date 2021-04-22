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Россиянин попытался восстановить паспорт и узнал о своей смерти

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Житель Дзержинска хотел восстановить свой паспорт и узнал, что умер. Об этом сообщает Telegram-канал «Ni Mash». 45-летний Владимир много лет выпивал и жил на улице.

Мужчину нашли сотрудники благотворительного фонда, предложили вылечиться и начать работать, но выяснилось, что Владимир потерял все свои документы. Он пришел в миграционную службу и узнал, что скончался 15 ноября 2017 года в 13:45.

Пока пытаются выяснить причину «смерти» и «воскресить» Владимира, он находится у благотворителей и там же работает.

Ранее житель Новосибирска застрял в мусоропроводе, пытаясь достать случайно выброшенный паспорт. По словам пострадавшего, он случайно выбросил паспорт в мусор, полез в трубу и нашел документ, однако не смог выбраться из мусоропровода самостоятельно. Застрявшего вызволили прибывшие на место происшествия спасатели, которые взломали замок мусорной камеры.

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